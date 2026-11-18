Hörmüz boğazında tankerə zərbə endirilməsi nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 11:24
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Hörmüz boğazında "ADNOC" tankerinə endirilən zərbə nəticəsində 11 dənizçi yaralanıb və 1 nəfər itkin düşüb.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "ADNOC Logistics & Services"in bəyanatında bildirilib.
Bəyanata əsasən, şirkətin gəmilərindən birinə hücum noyabrın 17-si axşam saatlarında Hörmüz boğazından keçərkən baş verib.
"Heyət üzvlərindən biri itkin düşüb, axtarış-xilasetmə əməliyyatları aparılır. Bütün digər heyət üzvləri gəmidən təhlükəsiz şəkildə təxliyə edilib. On bir heyət üzvü yaralanıb, onlara lazımi köməklik göstərilir", - bəyanatda bildirilib.
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