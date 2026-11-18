Азербайджан заинтересован в увеличении числа прямых рейсов с Германией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге в Баку с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

Министр отметил, что во время встречи состоялся обмен мнениями об организации регулярных рейсов между двумя странами.

"Мы выразили заинтересованность в увеличении числа этих рейсов. Из Германии в Азербайджан в прошлом году прибыло более 24 тыс. туристов, а за первые 10 месяцев этого года это число уже превысило 25 тыс.", - сказал он.

Байрамов также напомнил, что начиная с 2026 года начались поставки газа из Азербайджана в Германию. Тем самым число стран, в которые Азербайджан экспортирует газ, достигло 16.

Министр сообщил, что провел обсуждения с немецким коллегой по проекту кабельной линии Каспийское море–Черное море.

"Германия считает этот проект выгодным и полезным. Германия также заинтересована в развитии Среднего коридора".