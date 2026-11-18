Доля женщин среди учащихся системы профессионального образования выросла с 32 % в 2022 году до 42 % в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Госагентства по профобразованию Ильгар Байрамлы на Форуме профессионального образования 2026.

По его словам, более чем по 50 специальностям доля женщин превышает 70%. Он отметил, что агентство намерено сохранить эту тенденцию и в последующие годы.

Байрамлы также сообщил, что число желающих получить профобразование выросло с 29 тыс. в 2022 году до 52 тыс. в 2026 году. За этот период число принятых в учреждения профобразования увеличилось с 19 тыс. до 28 тыс., что означает рост на 47%.