Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне продлились более двух часов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что разговор с участием делегаций шел о перспективах дальнейшего экономического сотрудничества.

В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отметим, сегодня в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС должна состояться трехстороння встреча лидеров США, России и Китая.