Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились более двух часов
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 10:50
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Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне продлились более двух часов.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что разговор с участием делегаций шел о перспективах дальнейшего экономического сотрудничества.
В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Отметим, сегодня в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС должна состояться трехстороння встреча лидеров США, России и Китая.
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Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились более двух часовДругие страны