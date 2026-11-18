Сельское хозяйство Азербайджана вступает в период серьезных изменений и трансформации.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Заур Алиев на "Форуме профессионального образования 2026" в Баку.

Он отметил, что утвержденная президентом Ильхамом Алиевым 25 мая текущего года "Государственная программа по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026-2030 годы" является юридическим документом, закладывающим основу этих преобразований.

Замминистра также отметил, что примерно 1/3 или 35% занятого населения Азербайджана работает в сельском хозяйстве: "Это показывает, насколько велик этот сектор с точки зрения кадрового обеспечения и потребностей в кадрах".