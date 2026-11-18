Nazir müavini: "Kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli transformasiya dövrünə keçir"
- 18 noyabr, 2026
- 10:35
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Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ciddi dəyişiklik və əhəmiyyətli transformasiya dövrünə keçir.
"Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Zaur Əliyev Bakıda keçirilən "Peşə Təhsili Forumu 2026" tədbirində bildirib.
"Prezident İlham Əliyevin bu il mayın 25-də təsdiq etdiyi "Kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026–2030-cu illərdə dövlət proqramı" bu transformasiyanın əsasını təşkil eləyən hüquqi sənəddir", - deyə o qeyd edib.
Bundan başqa, nazir müavini deyib ki, Azərbaycanda məşğul əhalinin təqribən 1/3-i və yaxud 35 %-ə yaxını kənd təsərrüfatında çalışır: "Bu, sektorun kadr təminatı və kadr ehtiyacları baxımından nə qədər büyük olduğunu göstərir. Ehtiyac olan kadr profillərinə nəzər salsaq, burada isə peşə-təhsilli müxtəlif bilik və bacarıqlara, səriştəyə sahib kadr təminatı ön plana çıxır. Burada məhsuldarlığın, əlavə dəyərin və ixrac yönümlülüyünün artırılması, innovasiya və rəqəmsallaşmanın yüksəldilməsi, eyni zamanda sektorda çalışan insan kapitalının inkişaf etdirilməsi kimi qarşıya hədəf kimi qoyulub. Bu məqsədlərə nail olunması yekunda özünü sektorda rəqabət qabiliyyətinin artmağı və resurslardan səmərəli istifadə etməklə sektorun inkişafına töhfə verəcək".
Onun sözlərinə görə, aqrar sektorda kadr hazırlığı dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır: "Müasir dövrdə müasir texnologiya, süni zəka aqrar sektorda da kadr tələbatında kadrların bilik və bacarıqların profilinin yenilənməsi ilə özünü ehtiva edir. Bu, onu göstərir ki, xüsusilə peşə təhsili müəssisələrində hazırlanan kadr profili və bilik-bacarıqlar dəyişən dövrün tələblərinə uyğun olmalı, sektorun ehtiyaclarına uyğun formada və trendlərin nəzərə alınmaqla formalaşdırılmalıdır. Aqrar sektoru yalnız həmin əhalinin iqtisadi gəlir və məşğulluq sahəsi kimi nəzərə almamalıyıq, ona regionların inkişafı, əhalinin kənd yerlərində qalması aspektindən də baxmalıyıq".