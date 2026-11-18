В Агстафе проходит конференция на тему влияния геополитических процессов на систему ценностей
Религия
- 18 ноября, 2026
- 10:39
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В Агстафе проходит региональная конференция на тему "Ценности, вера и идентичность в меняющемся мире".
Как сообщает западное бюро Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.
В конференции принимают участие руководство Госкомитета и Исполнительной власти Агстафинского района, представители общественности, теологи, религиозные деятели и председатели религиозных общин.
Цель конференции - обсудить изменения в системе ценностей на фоне глобализации, цифровизации и современных геополитических процессов, а также вопросы религиозных убеждений и национально-культурной идентичности.
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