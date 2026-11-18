В Агстафе проходит региональная конференция на тему "Ценности, вера и идентичность в меняющемся мире".

Как сообщает западное бюро Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

В конференции принимают участие руководство Госкомитета и Исполнительной власти Агстафинского района, представители общественности, теологи, религиозные деятели и председатели религиозных общин.

Цель конференции - обсудить изменения в системе ценностей на фоне глобализации, цифровизации и современных геополитических процессов, а также вопросы религиозных убеждений и национально-культурной идентичности.