ЦИК Кыргызстана: На проведение президентских выборов выделено около $14 млн
В регионе
- 18 ноября, 2026
- 10:43
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На выборы президента Кыргызстана выделено 1,2 млрд сомов (почти $14 млн), но это с учетом возможного проведения второго тура.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщил глава ЦИК Тынчтык Шайназаров.
"Если все решится в первом туре, потрачено будет 600-700 млн сомов ($8 млн)" - заявил он.
Шайназаров напомнил, что кандидатам при любом исходе по закону не вернут внесенный избирательный залог (по 1 млн сомов).
Отметим, что очередные выборы президента Кыргызстана состоятся 27 января 2027 года. На участие в выборах претендуют 11 человек, в том числе действующий президент Садыр Жапаров.
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