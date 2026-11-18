На выборы президента Кыргызстана выделено 1,2 млрд сомов (почти $14 млн), но это с учетом возможного проведения второго тура.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщил глава ЦИК Тынчтык Шайназаров.

"Если все решится в первом туре, потрачено будет 600-700 млн сомов ($8 млн)" - заявил он.

Шайназаров напомнил, что кандидатам при любом исходе по закону не вернут внесенный избирательный залог (по 1 млн сомов).

Отметим, что очередные выборы президента Кыргызстана состоятся 27 января 2027 года. На участие в выборах претендуют 11 человек, в том числе действующий президент Садыр Жапаров.