В Гобустанском районе обнаружен артиллерийский снаряд
Происшествия
- 18 ноября, 2026
- 10:47
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Вблизи участка автодороги Баку–Шамахы–Евлах, пролегающей через Гобустанский район, обнаружен 100-мм артиллерийский снаряд ОФ-412.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место прибыли специалисты по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
После принятия мер безопасности снаряд вывезли для обезвреживания.
При обследовании прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.
В Гобустанском районе обнаружен артиллерийский снаряд
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