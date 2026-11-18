Qobustanda top mərmisi tapılıb
Hadisə
- 18 noyabr, 2026
- 10:31
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Bakı-Şamaxı–Yevlax avtomobil yolunun Qobustan rayonundan keçən hissəsinə yaxın ərazidə 100 mm-lik OF-412 top mərmisi tapılıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Məlumatla əlaqədar FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin (XRXX) minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu dərhal hadisə yerinə cəlb edilib.
Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra tapılan sursat zərərsizləşdirilmək üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.
Hadisə yerində və ona yaxın ərazilərdə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.
Qobustanda top mərmisi tapılıb
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