Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçusu Səbuhi Əlizadənin erməni rəqibi diskvalifikasiya olunub
Fərdi
- 18 noyabr, 2026
- 10:31
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Xorvatiyanın Poreç şəhərində keçirilən boks üzrə U-23 Avropa çempionatında Azərbaycan təmsilçisi Səbuhi Əlizadənin erməni rəqibi İşxan Hovsepyan diskvalifikasiya olunub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Səbuhi Əlizadə (+90 kq) 1/8 finalda İ.Hovsepyanı (Ermənistan) mübarizədən kənarlaşdırıb. 3 xəbərdarlıq alan rəqib yarışdan diskvalifikasiya olunub.
Əlizadə 1/4 finalda ilk mərhələdən azad olan Kiril Georgiyevlə (Bolqarıstan) qarşılaşacaq. Döyüş noyabrın 20-də olacaq.
Qeyd edək ki, U-23 Avropa çempionatında 39 ölkədən 276 idmançı mübarizə aparır.
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