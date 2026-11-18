Bakıda Gələcəyin Peşələri Sammiti keçirilir
Sosial müdafiə
- 18 noyabr, 2026
- 10:24
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Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda Gələcəyin Peşələri Sammiti keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, əsas müzakirə mövzusu "Süni intellekt dövründə insan kapitalının yeni reallığı" olan tədbir "Gülüstan" sarayında təşkil edilib.
İştirakçılar tədbir çərçivəsində təşkil olunan sərgidə təhsil və təlim sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin xidmətləri ilə tanış olublar.
Sammit çərçivəsində "Qlobal dəyişikliklərdən fərdi bacarıqlara" və "Dəyişiklikdən rəqabət üstünlüyünə" mövzularında panel müzakirələrinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Gələcəyin Peşələri Sammiti noyabrın 27-də Naxçıvanda, dekabrın 4-də isə Xankəndidə ilk dəfə baş tutacaq.
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