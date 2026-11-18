В Азербайджане насчитывается более 1,9 млн пенсионеров
Финансы
- 18 ноября, 2026
- 10:32
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На 1 октября текущего года в реестре Государственного фонда социальной защиты Азербайджана насчитывается 1 млн 94,2 тыс. пенсионеров (на 1 октября прошлого года - 1 млн 100 тыс.), что составляет 10,6% населения страны.
Как сообщили Report в Госкомстате, средний размер установленных месячных пенсий увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 595,8 манатов, что составляет 50,8% средней месячной заработной платы.
Кроме того, для обеспечения социальной защиты населения были назначены различные виды месячных социальных пособий для лиц разных категорий.
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