Азербайджан и Израиль обсудили расширение сотрудничества в сфере культуры.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра культуры Адиля Керимли с послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

Министр отметил, что азербайджано-израильские отношения основаны на принципах взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства.

Адиль Керимли подчеркнул, что культурные связи между странами расширяются из года в год. Азербайджанский культурный центр, действующий в Израиле, и взаимное участие в проектах в области искусства вносят важный вклад в развитие этого сотрудничества.

Ронен Краус, в свою очередь, выразил удовлетворение развитием связей между двумя странами в различных сферах.

На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-израильского культурного сотрудничества, состоялся обмен мнениями о возможностях расширения связей по различным направлениям культуры и реализации совместных проектов.