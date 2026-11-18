Азербайджан и Израиль обсудили расширение культурного сотрудничества
- 18 ноября, 2026
- 10:30
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан и Израиль обсудили расширение сотрудничества в сфере культуры.
Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра культуры Адиля Керимли с послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.
Министр отметил, что азербайджано-израильские отношения основаны на принципах взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства.
Адиль Керимли подчеркнул, что культурные связи между странами расширяются из года в год. Азербайджанский культурный центр, действующий в Израиле, и взаимное участие в проектах в области искусства вносят важный вклад в развитие этого сотрудничества.
Ронен Краус, в свою очередь, выразил удовлетворение развитием связей между двумя странами в различных сферах.
На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-израильского культурного сотрудничества, состоялся обмен мнениями о возможностях расширения связей по различным направлениям культуры и реализации совместных проектов.