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Клаар и Григорян обсудили армяно-азербайджанские переговоры

Клаар и Григорян обсудили армяно-азербайджанские переговоры Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял в Ереване спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.
В регионе
24 февраля 2023 г. 12:08
Клаар и Григорян обсудили армяно-азербайджанские переговоры

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял в Ереване спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на армяно-азербайджанских переговорах в брюссельском формате.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Армении и Азербайджану направлены приглашения на переговоры в Брюсселе под эгидой ЕС. Последний раз лидеры двух стран встречались на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Версия на английском языке Klaar, Grigoryan discuss Armenian-Azerbajani talks
Версия на азербайджанском языке Toivo Klaar Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə Brüssel razılaşmasının icrasını müzakirə edib

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