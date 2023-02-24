Клаар и Григорян обсудили армяно-азербайджанские переговоры

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял в Ереване спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял в Ереване спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на армяно-азербайджанских переговорах в брюссельском формате.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Армении и Азербайджану направлены приглашения на переговоры в Брюсселе под эгидой ЕС. Последний раз лидеры двух стран встречались на полях Мюнхенской конференции по безопасности.