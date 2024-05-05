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В Казахстане задержали трех подозреваемых в экстремизме

В Казахстане задержали трех подозреваемых в экстремизме Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех граждан республики, подозреваемых в экстремистской деятельности.
В регионе
5 мая 2024 г. 10:43
В Казахстане задержали трех подозреваемых в экстремизме

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех граждан республики, подозреваемых в экстремистской деятельности.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

"2-3 мая в городах Астана и Павлодар Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны три гражданина Казахстана. Они подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации", - говорится в сообщении.

В ходе обысков у подозреваемых изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений.

Проводится досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса о пропаганде терроризма и участии в деятельности организации после решения суда о ее запрете в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda ekstremizmdə şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb

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