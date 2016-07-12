​Керри приедет в Москву обсуждать Нагорный Карабах

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри на этой неделе посетит Москву.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Вечером 14 июля Керри отправится в Москву, где проведет серию встреч с рядом высокопоставленных российских лиц, чтобы обсудить Сирию, Украину, Нагорный Карабах и другие вопросы", — заявил Кирби на брифинге.

Ранее о том, что Керри планирует визит в Россию сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.