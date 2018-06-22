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    Казахстанского режиссера задержали в Иране

    Достоверная причина задержания гражданина Казахстана неизвестна© AFP 2018 / Sebastian Kahnert

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Казахстанский режиссер Канат Бейсекеев задержан в Иране. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил PR-специалист Алишер Еликбаев.

    "Я подтверждаю, что Канат Бейсекеев был задержан полицией Ирана. У него конфисковано все оборудование: коптер, харды, компьютер, по-моему", — сообщил Еликбаев.

    Он пояснил, что Бейсекеев занимался в Иране съемкой документального фильма про казахов.

    Канат Бейсекеев – казахстанский режиссер-документалист, сценарист, оператор. Среди его работ фильм "Бала" об усыновленных американцами казахстанских детях, "Хочу танцевать" про потерявшего ногу танцора из Казахстана и другие.

    В настоящее время достоверная причина задержания гражданина Казахстана неизвестна.

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