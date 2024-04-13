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Казахстанский политолог: Визит Токаева в Ереван - это безотлагательная миротворческая миссия

Казахстанский политолог: Визит Токаева в Ереван - это безотлагательная миротворческая миссия Запланированный на 15 апреля однодневный официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Армению содержит миротворческую повестку.
В регионе
13 апреля 2024 г. 12:56
Казахстанский политолог: Визит Токаева в Ереван - это безотлагательная миротворческая миссия

Запланированный на 15 апреля однодневный официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Армению содержит миротворческую повестку.

Как передает Report, такое мнение выразил казахстанский политолог, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев в своем телеграм-канале.

"Предстоящий краткосрочный визит нашего президента в Армению - это, безусловно, безотлагательная миротворческая миссия. За менее чем сутки глава государства должен обсудить с [премьером Армении] Николом Пашиняном и [президентом] Ваагном Хачатуряном план урегулирования... с Азербайджаном. С высокой вероятностью сделать Казахстан медиатором в этих сложнейших переговорах - желание обеих сторон", - написал он.

По его мнению, в регионе нет ни одного другого политика, которому бы и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и премьер-министр Пашинян одинаково доверяли.

"Очевидно, что этот вопрос, в том числе обсуждался в ходе недавней поездки Токаева в Баку. К нам поступали и звонки из Еревана", - уверен Сельтеев.

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