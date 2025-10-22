Казахстанский министр: Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для региона

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) имеет стратегическое значение для будущего стран региона.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на панельной дискуссии "Средний коридор: От надежности к эффективности" в рамках 5-го Форума Шелкового пути в Тбилиси.

В своем выступлении министр затронул тему развития Среднего коридора и отметил, что транзит, который в Казахстане называют "второй нефтью", имеет стратегическое значение для будущего многих стран.

"Мы проявляем большой интерес к развитию Среднего коридора. На правовом и институциональном уровне межправительственное соглашение также имеет важное значение и предоставляет гарантии для тех, кто хочет инвестировать в инфраструктуру", - отметил Сауранбаев.