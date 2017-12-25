Казахстан закрыл северную часть Каспия для навигации

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В северной части акватории казахстанского сектора Каспийского моря закрыт навигационный период. Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявили в пресс-службе минобороны Казахстана.

По информации минобороны, закрытие навигации на Каспии предназначается для повышения безопасности в море в зимний период и связано, прежде всего, с ухудшением погодных условий, становлением льда и прочих помех для судоходства.

"Уровень обмеления Каспийского моря, по официальной статистике, падает ежегодно на 7 сантиметров. Учитывая малую глубину акватории северной части казахстанского сектора Каспийского моря, это приводит к изменению безопасного маршрута следования судов. Именно навигационными буями прокладывается рекомендуемый безопасный курс в море в дневное и ночное время суток. На данный момент, на своих местах остались только морские ледовые буи, которые предназначены для круглогодичной эксплуатации и не боятся ледового покрова, а также буи, расположенные в средней части казахстанского сектора Каспийского моря", - отметил командир группы штурманской боевой части, лейтенант Бакытжан Калдарбеков.