Казахстан призвал усилить меры безопасности транспортировки нефти после атак БПЛА на танкеры

Министерство иностранных дел Казахстана заявило о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов в связи с атаками БПЛА на танкеры, следовавшие к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Казахстана.

"МИД РК выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января текущего года атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу КТК в акватории Черного моря. В ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что Казахстан не является стороной вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с международными нормами.

Ведомство подчеркнуло, что танкерные суда имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием.

"Отмечаем, что возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем", - добавил МИД Казахстана.