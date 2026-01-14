Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Казахстан призвал усилить меры безопасности транспортировки нефти после атак БПЛА на танкеры

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 15:47
    Казахстан призвал усилить меры безопасности транспортировки нефти после атак БПЛА на танкеры

    Министерство иностранных дел Казахстана заявило о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов в связи с атаками БПЛА на танкеры, следовавшие к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Казахстана.

    "МИД РК выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января текущего года атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу КТК в акватории Черного моря. В ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.

    В заявлении отмечается, что Казахстан не является стороной вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с международными нормами.

    Ведомство подчеркнуло, что танкерные суда имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием.

    "Отмечаем, что возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем", - добавил МИД Казахстана.

    Казахстан МИД Казахстана Черное море КТК атака на танкеры танкеры безопасность транспортировка нефти
    Astana Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu tankerlərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini istəyir

    Последние новости

    16:19

    Политолог: Казахстану нужны альтернативные маршруты экспорта нефти

    Другие
    16:11

    В Азербайджане страховые выплаты по пшенице и ячменю увеличились на 63%

    АПК
    16:09

    В РФ произошло ДТП с участием школьного автобуса, есть погибший и раненый

    В регионе
    16:04

    Изменен состав Попечительского совета Фонда страхования вкладов

    Финансы
    15:59

    Согласно опросам в США лишь 17% поддерживают покупку Гренландии у Дании

    Другие страны
    15:59

    Кобахидзе: Евроинтеграция является частью политической программы Грузии

    В регионе
    15:51
    Фото

    Таможенные органы Азербайджана и Италии подписали Декларацию о намерениях

    Бизнес
    15:47

    Казахстан призвал усилить меры безопасности транспортировки нефти после атак БПЛА на танкеры

    В регионе
    15:33

    Минобороны и Аппарат омбудсмена подписали план совместных мероприятий

    Армия
    Лента новостей