    Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГ

    • 07 октября, 2025
    • 15:08
    Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГ

    Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане специальное мероприятие с участием представителей интеллигенции стран Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом президент сказал на 12-ом Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.

    Токаев отметил особую роль культурно-гуманитарных связей на пространстве ОТГ.

    "Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе братства и укреплять культурную интеграцию молодежи. В связи с этим предлагаем провести в следующем году в Алматы Форум креативной экономики. Это позволит сблизить наших молодых людей, повысить их знания и компетенции. Считаю целесообразным провести в Казахстане специальное мероприятие с участием представителей интеллигенции наших стран. Данное мероприятие может быть проведено в рамках Совета старейшин нашей организации", - сказал он.

    По его словам, Казахстан предлагает создать Клуб исследователей тюркского мира.

    Президент Казахстана в своем выступлении также процитировал известного азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде: "Türkün Türklə ədavətə haqqı yox!" - "Тюрк не имеет права враждовать с тюрком!".

