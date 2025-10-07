Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГ

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане специальное мероприятие с участием представителей интеллигенции стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом президент сказал на 12-ом Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.

Токаев отметил особую роль культурно-гуманитарных связей на пространстве ОТГ.

"Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе братства и укреплять культурную интеграцию молодежи. В связи с этим предлагаем провести в следующем году в Алматы Форум креативной экономики. Это позволит сблизить наших молодых людей, повысить их знания и компетенции. Считаю целесообразным провести в Казахстане специальное мероприятие с участием представителей интеллигенции наших стран. Данное мероприятие может быть проведено в рамках Совета старейшин нашей организации", - сказал он.

По его словам, Казахстан предлагает создать Клуб исследователей тюркского мира.

Президент Казахстана в своем выступлении также процитировал известного азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде: "Türkün Türklə ədavətə haqqı yox!" - "Тюрк не имеет права враждовать с тюрком!".