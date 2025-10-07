İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Tokayev Bəxtiyar Vahabzadədən sitat gətirib: "Türkün Türklə ədavətə haqqı yox!"

    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:21
    Tokayev Bəxtiyar Vahabzadədən sitat gətirib: Türkün Türklə ədavətə haqqı yox!
    "Türkün Türklə ədavətə haqqı yox!"

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadədən bu sitatı Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışında Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev gətirib.

    O, Qazaxıstan Türk Dünyası Tədqiqatçıları Klubunu yaratmağı təklif edib.

    Qazaxıstan Prezidenti öz ölkəsində Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) dövlətlərinin ziyalılarının iştirakı ilə xüsusi tədbir keçirməyi təklif edib.

    K.Tokayev TDT məkanında mədəni-humanitar əlaqələrin xüsusi rolunu qeyd edib:

    "Biz gənclərin mədəni inteqrasiyasını gücləndirməliyik. Bununla əlaqədar olaraq, növbəti il Almatıda Kreativ İqtisadiyyat Forumu keçirməyi təklif edirik. Bu, gənclərimizi yaxınlaşdırmağa, onların biliklərini və səriştələrini artırmağa imkan verəcək. Ölkələrimizin ziyalılarının iştirakı ilə Qazaxıstanda xüsusi tədbir keçirməyi məqsədəuyğun hesab edirəm. Bu tədbir təşkilatımızın Ağsaqqallar Şurası çərçivəsində keçirilə bilər".

    Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГ
    Kazakhstan proposes holding meeting of OTS intellectuals

