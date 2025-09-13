Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Казахстан одобрил открытие генконсульства России в Актау

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 15:07
    Казахстан одобрил открытие генконсульства России в Актау

    Казахстан одобрил проект соглашения об открытии генерального консульства России в Актау.

    Как передает Report , об этом сообщило агентство KazTAG со ссылкой на постановление правительства Казахстана.

    Согласно документу, правительство Казахстана предоставляет всю необходимую помощь и возможности для открытия указанного консульского учреждения Российской Федерации и выполнения им консульских функций на территории Казахстана.

    Сейчас генконсульства России в Казахстане работают в трех городах - Алматы, Усть-Каменогорске и Уральске. Актау расположен на побережье Каспийского моря. Это крупный промышленный и курортный город на западе Казахстана, являющийся административным центром Мангистауской области.

