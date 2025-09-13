Казахстан одобрил открытие генконсульства России в Актау

Казахстан одобрил проект соглашения об открытии генерального консульства России в Актау.

Как передает Report , об этом сообщило агентство KazTAG со ссылкой на постановление правительства Казахстана.

Согласно документу, правительство Казахстана предоставляет всю необходимую помощь и возможности для открытия указанного консульского учреждения Российской Федерации и выполнения им консульских функций на территории Казахстана.

Сейчас генконсульства России в Казахстане работают в трех городах - Алматы, Усть-Каменогорске и Уральске. Актау расположен на побережье Каспийского моря. Это крупный промышленный и курортный город на западе Казахстана, являющийся административным центром Мангистауской области.