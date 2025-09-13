İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Qazaxıstan Rusiyanın Aktauda baş konsulluğunun açılmasına razılıq verib

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 15:40
    Qazaxıstan Rusiyanın Aktauda baş konsulluğunun açılmasına razılıq verib

    Qazaxıstan Rusiyanın Aktauda baş konsulluğunun açılmasına dair saziş layihəsini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "KazTAG" agentliyi Qazaxıstan hökumətinin fərmanına istinadən məlumat yayıb.

    Sənədə əsasən, Qazaxıstan hökuməti Rusiya Federasiyasının sözügedən konsulluq idarəsinin açılması və Qazaxıstan ərazisində konsulluq funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün bütün lazımi yardım və imkanları təmin edir.

    Qazaxıstanın qərbində, Xəzər dənizinin sahilində yerləşən Aktau böyük sənaye və kurort şəhəridir, həmçinin Mangistau vilayətinin inzibati mərkəzidir. 

    Hazırda Rusiyanın Qazaxıstandakı Baş Konsulluğu üç şəhərdə - Almatı, Ust-Kamenoqorsk və Uralskda fəaliyyət göstərir.

    Qazaxıstan Rusiya Aktau konsulluq
    Казахстан одобрил открытие генконсульства России в Актау

    Son xəbərlər

    16:11

    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiqi şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:04

    Xocalı rayonu Daşbulaq kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    16:00

    Türkiyə, İran və İraq liderləri Dohada fövqəladə sammitə qatılacaq

    Digər ölkələr
    16:00

    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Türkiyə millisi Avropa çempionu ola biləcəyini göstərdi"

    Komanda
    15:59

    Mədəniyyət Nazirliyi Hacı Murad Yagizarovun vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

    Mədəniyyət siyasəti
    15:54

    2026-cı ilin büdcə zərfinin Nazirlər Kabinetinə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

    Maliyyə
    15:53

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidənqurma və bərpası ilə bağlı maliyyələşmə müzakirə olunub

    Maliyyə
    15:49
    Foto

    İqtisadi Şurada Azərbaycandakı makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub

    Maliyyə
    15:49

    Ərdoğan: Bölgəmizin gələcəyində terrora yer yoxdur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti