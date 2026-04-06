    Казахстан не ведет переговоров о приобретении у РФ концессии на ж/д Армении

    • 06 апреля, 2026
    • 15:42
    Казахстан в настоящее время не ведет переговоров о приобретении российской концессии на Армянские железные дороги.

    Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс-Казахстан" в АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и министерстве транспорта республики.

    Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие России. При этом российская сторона заявила, что не собирается осуществлять такую операцию.

    Действующая в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Концессионное соглашение между РЖД и Арменией было подписано в 2008 году. Документ подписан на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

    Казахстан Южно-кавказская железная дорога (ЮКЖД) Армения
    Qazaxıstan Ermənistan dəmir yollarının konsessiyasını əldə etmək üçün müzakirələr aparmır
    Ministry: Kazakhstan not in talks on Armenian railway concession

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

