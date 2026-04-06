Казахстан не ведет переговоров о приобретении у РФ концессии на ж/д Армении

Казахстан в настоящее время не ведет переговоров о приобретении российской концессии на Армянские железные дороги.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс-Казахстан" в АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и министерстве транспорта республики.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие России. При этом российская сторона заявила, что не собирается осуществлять такую операцию.

Действующая в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Концессионное соглашение между РЖД и Арменией было подписано в 2008 году. Документ подписан на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.