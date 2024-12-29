Казахстан направит черные ящики разбившегося самолета в бразильский CENIPA

Казахстан направит черные ящики разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Казахстан направит черные ящики разбившегося под Актау самолета Azerbaijan Airlines в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Как передает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

В ведомстве отметили, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Отметим, что Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"На основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России, Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной-производителем воздушного судна Embraer", - говорится в сообщении Минтранспорта.