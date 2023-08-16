Казахстан на границе с РФ строит 20 погранзастав

Казахстан строит 20 новых пограничных застав на границе с Россией.

Казахстан строит 20 новых пограничных застав на границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил в среду первый замначальника департамента охраны границы пограничной службы Комитета нацбезопасности Серик Ахметкалиев.

"В настоящее время идет строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, непосредственно на границе с Российской Федерацией. На южных границах идет строительство трех модульных застав", - сказал он.

По его словам, эти работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасная страна". Всего планируется строительство 50 застав.

На юго-западе страны за последние пять лет ввели в эксплуатацию 15 пограничных застав модульного типа, добавил представитель КНБ.