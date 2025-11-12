Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Казахстан и Россия подписали ряд межправительственных соглашений

    • 12 ноября, 2025
    • 19:18
    Казахстан и Россия подписали ряд межправительственных соглашений

    В присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и российского лидера Владимира Путина состоялся обмен рядом подписанных межправительственных и межведомственных документов о сотрудничестве в сферах экономики, транспорта, космоса, образования, экологии и безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, среди ключевых соглашений Комплексная программа экономического сотрудничества на 2026–2030 годы, а также документы о сотрудничестве в области транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов для экспорта в третьи страны, о взаимодействии в области транспортной безопасности и о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения лётных испытаний космических ракетных комплексов "Союз-5" и "Байтерек".

    Также подписаны соглашения об учреждении Генерального консульства России в Актау, а также меморандумы о взаимодействии в развитии особых экономических зон и о создании казахстанско-российских общеобразовательных организаций.

    Важной частью сотрудничества стало подписание совместного плана мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров из России и их первичной адаптации, а также меморандума о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности между Агентством по атомной энергии Казахстана и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России и другие документы.

    Qazaxıstan və Rusiya bir sıra hökumətlərarası sazişlər imzalayıblar

