İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Qazaxıstan və Rusiya bir sıra hökumətlərarası sazişlər imzalayıblar

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 19:29
    Qazaxıstan və Rusiya bir sıra hökumətlərarası sazişlər imzalayıblar

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev və Rusiya lideri Vladimir Putinin iştirakı ilə iqtisadiyyat, nəqliyyat, kosmos, təhsil, ekologiya və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığa dair bir sıra hökumətlərarası və qurumlararası sənədlərin mübadiləsi həyata keçirilib.

    "Report" "Akorda"ya istinadla xəbər verir ki, əsas sazişlər arasında 2026–2030-cu illər üçün Kompleks İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı, üçüncü ölkələrə ixrac üçün tranzit dəmir yolu daşımaları və yüklərin aşırılması sahəsində əməkdaşlıq sənədləri, nəqliyyat təhlükəsizliyi sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və "Soyuz-5" və "Bayterek" kosmik raket komplekslərinin uçuş sınaqlarının keçirilməsi üçün Qazaxıstan-Rusiya hökumətlərarası komissiyasının yaradılması yer alır.

    Həmçinin Rusiyanın Aktau şəhərində Baş Konsulluğun yaradılması ilə bağlı sazişlər, xüsusi iqtisadi zonaların inkişafı sahəsində əməkdaşlığa dair memorandumlar və Qazaxıstan-Rusiya ümumtəhsil təşkilatlarının yaradılması ilə bağlı sənədlər imzalanıb.

    Əməkdaşlığın mühüm hissəsi Rusiyadan Qazaxıstana Amur pələnglərinin gətirilməsinə və onların ilkin adaptasiyasına hazırlıq üzrə birgə tədbirlər planının imzalanması, eləcə də Qazaxıstanın Atom Enerjisi Agentliyi ilə Rusiyanın Ekoloji, Texnoloji və Atom Nəzarəti üzrə Federal Xidməti arasında nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığa dair memorandumun imzalanması və digər sənədlər olub.

    Qazaxıstan Rusiya sənədlərin mübadiləsi
    Казахстан и Россия подписали ряд межправительственных соглашений

    Son xəbərlər

    19:36

    Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda futbolçularıma güvənirəm"

    Futbol
    19:34

    Ukraynanın energetika naziri istefa verib

    Digər ölkələr
    19:33

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiya yığmasını yaxşı təhlil etmişik"

    Futbol
    19:29

    Qazaxıstan və Rusiya bir sıra hökumətlərarası sazişlər imzalayıblar

    Region
    19:28

    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib

    İdman
    19:24

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsindəki yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:17
    Video

    Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub

    Hadisə
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    19:12

    Aİ dezinformasiya və hibrid hücumlardan qorunmaq üçün "Demokratiya qalxanı"nı elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti