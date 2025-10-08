Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Казахстан и Россия до 2028 года завершат модернизацию пограничных пунктов пропуска

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 11:31
    Казахстан и Россия до 2028 года завершат модернизацию пограничных пунктов пропуска

    Казахстан и Россия планируют завершить модернизацию пунктов пропуска на границе до 2028 года.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс - службу Минтранса РК, на казахстанско-российской границе состоялось выездное совещание с участием первого заместителя министра транспорта России Валентина Иванова и вице-министра транспорта РК Максата Калиакпарова.

    "В ходе встречи было принято решение перенести сроки модернизации автомобильных пунктов пропуска на более ранний период - 2026–2027 годы с 2030-2032 годов", - говорится в информации.

    Также стороны обсудили текущую ситуацию на отдельных пунктах пропуска.

    За день до совещания вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин обсудили ситуацию со скоплением грузовиков у границы.

    По данным казахстанских источников на казахстанско- российской границе скопилось свыше 7 тысяч грузовиков.

    "Собеседники обсудили ситуацию со скоплением грузовиков, ожидающих въезда в Российскую Федерацию вблизи пограничных пунктов пропуска, с упором на необходимость совместного противодействия "серому" импорту", - заявили в российском посольстве.

    Тем временем, Федеральная таможенная служба России заявила, что все пункты пропуска на границе с Казахстаном работают в штатном режиме, но не стала отрицать факт скопления грузовых машин на казахстанской стороне, ожидающих выезда в Россию.

    "С 19 сентября на казахстанской территории образовались скопления грузовиков, которые ожидают въезда в РФ. Однако в самих пунктах пропуска заторов нет, все они работают в штатном режиме", - говорилось в сообщении.

    Qazaxıstan və Rusiya 2028-ci ilədək sərhəd-buraxılış məntəqələrini modernləşdirəcəklər

