Казахстан и Россия до 2028 года завершат модернизацию пограничных пунктов пропуска

Казахстан и Россия планируют завершить модернизацию пунктов пропуска на границе до 2028 года.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс - службу Минтранса РК, на казахстанско-российской границе состоялось выездное совещание с участием первого заместителя министра транспорта России Валентина Иванова и вице-министра транспорта РК Максата Калиакпарова.

"В ходе встречи было принято решение перенести сроки модернизации автомобильных пунктов пропуска на более ранний период - 2026–2027 годы с 2030-2032 годов", - говорится в информации.

Также стороны обсудили текущую ситуацию на отдельных пунктах пропуска.

За день до совещания вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин обсудили ситуацию со скоплением грузовиков у границы.

По данным казахстанских источников на казахстанско- российской границе скопилось свыше 7 тысяч грузовиков.

"Собеседники обсудили ситуацию со скоплением грузовиков, ожидающих въезда в Российскую Федерацию вблизи пограничных пунктов пропуска, с упором на необходимость совместного противодействия "серому" импорту", - заявили в российском посольстве.

Тем временем, Федеральная таможенная служба России заявила, что все пункты пропуска на границе с Казахстаном работают в штатном режиме, но не стала отрицать факт скопления грузовых машин на казахстанской стороне, ожидающих выезда в Россию.

"С 19 сентября на казахстанской территории образовались скопления грузовиков, которые ожидают въезда в РФ. Однако в самих пунктах пропуска заторов нет, все они работают в штатном режиме", - говорилось в сообщении.