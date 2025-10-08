Qazaxıstan və Rusiya 2028-ci ilədək sərhəd-buraxılış məntəqələrini modernləşdirəcəklər
Region
- 08 oktyabr, 2025
- 11:49
Qazaxıstan və Rusiya 2028-ci ilə qədər sərhəddəki buraxılış məntəqələrinin modernləşdirilməsini tamamlamağı planlaşdırırlar.
Bu barədə "Report"un yerli bürosunun Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, Qazaxıstan-Rusiya sərhədində Rusiya nəqliyyat nazirinin birinci müavini Valentin İvanov və Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini Maksat Kaliakparovun iştirakı ilə səyyar iclas keçirilib.
"Görüş zamanı avtomobil buraxılış məntəqələrinin modernləşdirilməsi müddətinin 2030-2032-ci illərdən daha erkən dövrə - 2026-2027-ci illərə çəkilməsi barədə qərar qəbul edilib", - məlumatda vurğulanıb.
Eyni zamanda, tərəflər ayrı-ayrı keçid məntəqələrindəki mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
12:32
Pakistan rəsmisi: "Halal KOB-lar 2040-cı ilə qədər "yaşıl keçid"in liderinə çevrilə bilər"Biznes
12:27
Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
12:27
Foto
ASA-nın həmtəşkilatçılığı ilə Sloveniyada beynəlxalq konqres keçirilibFərdi
12:21
HƏMAS və İsrail arasında girov və məhbusların siyahılarının mübadiləsi aparılıbDigər ölkələr
12:19
Ərdoğan: Türkiyə-ABŞ münasibətlərində yeni mərhələ başlayıbRegion
12:18
DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyununu norveçli hakim idarə edəcəkFutbol
12:17
Türkiyə lideri: TDT üzvləri müdafiə xərclərini artırmaq üçün addımlar atırRegion
12:13
Travmanın müalicəsində müasir yanaşmalarSağlamlıq
12:11