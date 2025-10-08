İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Qazaxıstan və Rusiya 2028-ci ilədək sərhəd-buraxılış məntəqələrini modernləşdirəcəklər

    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 11:49
    Qazaxıstan və Rusiya 2028-ci ilədək sərhəd-buraxılış məntəqələrini modernləşdirəcəklər

    Qazaxıstan və Rusiya 2028-ci ilə qədər sərhəddəki buraxılış məntəqələrinin modernləşdirilməsini tamamlamağı planlaşdırırlar.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosunun Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Qazaxıstan-Rusiya sərhədində Rusiya nəqliyyat nazirinin birinci müavini Valentin İvanov və Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini Maksat Kaliakparovun iştirakı ilə səyyar iclas keçirilib.

    "Görüş zamanı avtomobil buraxılış məntəqələrinin modernləşdirilməsi müddətinin 2030-2032-ci illərdən daha erkən dövrə - 2026-2027-ci illərə çəkilməsi barədə qərar qəbul edilib", - məlumatda vurğulanıb.

    Eyni zamanda, tərəflər ayrı-ayrı keçid məntəqələrindəki mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər.

    Казахстан и Россия до 2028 года завершат модернизацию пограничных пунктов пропуска

