О нас

Казахстан и Марокко подписали соглашение о выдаче преступников

Казахстан и Марокко подписали соглашение о выдаче преступников Казахстан и Марокко заключили межгосударственное соглашение о выдаче преступников, а также о правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных лиц.
В регионе
13 декабря 2024 г. 09:54
Казахстан и Марокко подписали соглашение о выдаче преступников

Казахстан и Марокко заключили межгосударственное соглашение о выдаче преступников, а также о правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных лиц.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в генеральной прокуратуре.

Документ подписан в ходе визита генпрокурора Казахстана Берика Асылова в Марокко. В ходе визита он обсудил с марокканским коллегой Абдель Латифом Уахби вопросы двустороннего сотрудничества в области международной безопасности, борьбы с преступностью.

В сообщении говорится о том, что заключение подобного рода соглашений с Марокко имеет для Казахстана важное значение, поскольку в силу своего географического расположения эта страна соединяет через Гибралтарский пролив Африку с Европой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi