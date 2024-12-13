Казахстан и Марокко подписали соглашение о выдаче преступников

Казахстан и Марокко заключили межгосударственное соглашение о выдаче преступников, а также о правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных лиц.

Казахстан и Марокко заключили межгосударственное соглашение о выдаче преступников, а также о правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных лиц.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в генеральной прокуратуре.

Документ подписан в ходе визита генпрокурора Казахстана Берика Асылова в Марокко. В ходе визита он обсудил с марокканским коллегой Абдель Латифом Уахби вопросы двустороннего сотрудничества в области международной безопасности, борьбы с преступностью.

В сообщении говорится о том, что заключение подобного рода соглашений с Марокко имеет для Казахстана важное значение, поскольку в силу своего географического расположения эта страна соединяет через Гибралтарский пролив Африку с Европой.