Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.11.2026)

    Финансы
    • 12 ноября, 2026
    • 08:57
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.11.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    91,32

    - 1,44

    30,47

    WTI (долл/барр)

    85,31

    - 1,22

    27,89

    Золото (долл/унция)

    3 980,20

    - 20,30

    - 360,90

    Индексы

    Dow-Jones

    52 486,49

    254,60

    4 423,20

    S&P 500

    7 619,38

    98,45

    773,88

    Nasdaq

    25 466,19

    400,31

    2 224,20

    Nikkei

    61 248,59

    789,01

    10 909,11

    Dax

    26 662,77

    315,32

    2 172,36

    FTSE 100

    10 835,47

    83,88

    904,09

    CAC 40 INDEX

    8 332,87

    54,28

    183,37

    Shanghai Composite

    3 680,64

    16,92

    - 288,20

    Bist 100

    11 666,42

    4,56

    404,90

    RTS

    950,75

    17,46

    - 163,38

    Валюта

    USD/EUR

    1,1082

    0,0000

    - 0,0663

    USD/GBP

    1,3263

    0,0000

    - 0,0210

    JPY/USD

    159,6500

    - 0,1400

    3,2000

    RUB/USD

    82,7279

    - 0,3300

    3,9779

    TRY/USD

    50,2570

    0,0100

    7,3008

    CNY/USD

    6,6684

    - 0,0100

    - 0,3206
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