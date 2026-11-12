Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.11.2026)
Финансы
- 12 ноября, 2026
- 08:57
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
91,32
|
- 1,44
|
30,47
|
WTI (долл/барр)
|
85,31
|
- 1,22
|
27,89
|
Золото (долл/унция)
|
3 980,20
|
- 20,30
|
- 360,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
52 486,49
|
254,60
|
4 423,20
|
S&P 500
|
7 619,38
|
98,45
|
773,88
|
Nasdaq
|
25 466,19
|
400,31
|
2 224,20
|
Nikkei
|
61 248,59
|
789,01
|
10 909,11
|
Dax
|
26 662,77
|
315,32
|
2 172,36
|
FTSE 100
|
10 835,47
|
83,88
|
904,09
|
CAC 40 INDEX
|
8 332,87
|
54,28
|
183,37
|
Shanghai Composite
|
3 680,64
|
16,92
|
- 288,20
|
Bist 100
|
11 666,42
|
4,56
|
404,90
|
RTS
|
950,75
|
17,46
|
- 163,38
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1082
|
0,0000
|
- 0,0663
|
USD/GBP
|
1,3263
|
0,0000
|
- 0,0210
|
JPY/USD
|
159,6500
|
- 0,1400
|
3,2000
|
RUB/USD
|
82,7279
|
- 0,3300
|
3,9779
|
TRY/USD
|
50,2570
|
0,0100
|
7,3008
|
CNY/USD
|
6,6684
|
- 0,0100
|
- 0,3206
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.11.2026)
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