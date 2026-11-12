Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    АБР утвердил новый проект техпомощи для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии

    Финансы
    • 12 ноября, 2026
    • 09:10
    АБР утвердил новый проект техпомощи для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии

    Азиатский банк развития (АБР) одобрил проект технического содействия, направленный на углубление взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ).

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, выделенные ресурсы пойдут на обеспечение второй фазы функционирования Регионального центра развития потенциала стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC), базирующегося в Алматы.

    Согласно проектной документации, второй этап охватывает временной период с 2027 по 2032 год. Центр CCAMTAC оказывает техническое содействие и организует обучающие программы для девяти стран-участниц: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    Ключевые направления деятельности центра охватывают макроэкономическое и финансовое управление, а также формирование базовых профессиональных навыков в приоритетных отраслях экономики.

    Источником финансирования выступает Специальный фонд технической помощи, из средств которого АБР предоставил по 10 тыс. долларов США Азербайджану, Армении, Грузии, Казахстану и Туркменистану, а также по 237,5 тыс. долларов - Кыргызстану, Монголии, Таджикистану и Узбекистану. В совокупности объем средств, направленных АБР по всем девяти государствам, достигает 1 млн долларов.

    Данный проект является продолжением инициативы, осуществлявшейся в 2021-2026 годах. Первая фаза была посвящена совершенствованию макроэкономических моделей для прогнозирования бюджетной и денежно-кредитной политики, управлению государственными финансами, налоговому администрированию, операциям на валютном рынке, финансовому регулированию и статистике реального сектора. На первом этапе вклад АБР составил 800 тыс. долларов при общем бюджете центра в 45 млн долларов.

    Предполагается, что новая фаза технического содействия будет способствовать наращиванию институционального потенциала и повышению качества экономического управления в государствах-участницах, а также совершенствованию процесса формирования мер экономической политики на основе доказательной базы и лучших мировых практик.

    Азиатский банк развития (АБР) Международный валютный фонд (МВФ) Региональный центр развития потенциала МВФ (CCAMTAC)
    ADB Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri, Monqolustan üçün yeni texniki yardım layihəsini təsdiqləyib
    ADB approves new TA project for countries in Caucasus, Central Asia, Mongolia
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    09:59
    Глава МИД Южной Кореи на этой неделе посетит Китай
    Другие страны
    09:50
    На NETTY 2026 подано уже более 150 проектов
    Медиа
    09:39
    Цена на нефть марки Brent подешевела до $91,55 за баррель
    Энергетика
    09:38
    Цена азербайджанской нефти приближается к $101 за баррель
    Энергетика
    09:36
    Лига наций УЕФА: Турция примет Бельгию, Италия - Францию
    Футбол
    09:33
    В Индонезии вулкан Семеру извергался не менее шести раз
    Другие страны
    09:27
    В Индии задержали пассажира из-за ложной угрозы угона самолета
    Другие страны
    09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2026)
    Финансы
    09:10
    АБР утвердил новый проект техпомощи для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии
    Финансы
    Лента новостей