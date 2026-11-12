АБР утвердил новый проект техпомощи для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии

Азиатский банк развития (АБР) одобрил проект технического содействия, направленный на углубление взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, выделенные ресурсы пойдут на обеспечение второй фазы функционирования Регионального центра развития потенциала стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC), базирующегося в Алматы.

Согласно проектной документации, второй этап охватывает временной период с 2027 по 2032 год. Центр CCAMTAC оказывает техническое содействие и организует обучающие программы для девяти стран-участниц: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ключевые направления деятельности центра охватывают макроэкономическое и финансовое управление, а также формирование базовых профессиональных навыков в приоритетных отраслях экономики.

Источником финансирования выступает Специальный фонд технической помощи, из средств которого АБР предоставил по 10 тыс. долларов США Азербайджану, Армении, Грузии, Казахстану и Туркменистану, а также по 237,5 тыс. долларов - Кыргызстану, Монголии, Таджикистану и Узбекистану. В совокупности объем средств, направленных АБР по всем девяти государствам, достигает 1 млн долларов.

Данный проект является продолжением инициативы, осуществлявшейся в 2021-2026 годах. Первая фаза была посвящена совершенствованию макроэкономических моделей для прогнозирования бюджетной и денежно-кредитной политики, управлению государственными финансами, налоговому администрированию, операциям на валютном рынке, финансовому регулированию и статистике реального сектора. На первом этапе вклад АБР составил 800 тыс. долларов при общем бюджете центра в 45 млн долларов.

Предполагается, что новая фаза технического содействия будет способствовать наращиванию институционального потенциала и повышению качества экономического управления в государствах-участницах, а также совершенствованию процесса формирования мер экономической политики на основе доказательной базы и лучших мировых практик.