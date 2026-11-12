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    Казахстан за 10 месяцев поставил свыше 1,3 млн т нефти в направлении БТД

    Энергетика
    • 12 ноября, 2026
    • 08:48
    Казахстан за 10 месяцев поставил свыше 1,3 млн т нефти в направлении БТД

    Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" в январе-октябре 2026 года отгрузила через морской порт Актау в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1 млн 321 тыс. тонн нефти.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные компании.

    "КазТрансОйл" не приводит показателей отгрузки за аналогичный период прошлого года.

    Общий объем налива нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей "КазТрансОйла" за 10 месяцев этого года составил 2 млн 922 тыс. тонн нефти, рост в годовом выражении достиг почти 11%.

    За отчетный период компания нарастила объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов на 4,6% - до 38 млн 306 тыс. тонн.

    По оценкам Минэнерго, по итогам 2026 года объем поставок казахстанской нефти в систему БТД составит около 1,6 млн тонн. При этом Казахстан хочет постепенно увеличить поставки до 2,2 млн тонн.

    В 2025 году Казахстан экспортировал по нефтепроводу БТД 1,2 млн тонн нефти.

    КазТрансОйл Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) Казахстан
    Qazaxıstan 10 ayda BTC ilə 1,3 milyon tondan çox neft tədarük edib
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