Qazaxıstan 10 ayda BTC ilə 1,3 milyon tondan çox neft tədarük edib
Energetika
- 12 noyabr, 2026
- 08:58
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Qazaxıstanın "KazTransOil" milli şirkəti 2026-cı ilin yanvar-oktyabrında Aktau dəniz limanı vasitəsilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri istiqamətində 1 milyon 321 min ton neft tranzit edib.
Bu barədə "Report" şirkətə istinadən xəbər verir.
"KazTransOil"un imkanlarından istifadə edərək, Aktau limanında tankerlərə yüklənmiş neftin ümumi həcmi 2 milyon 922 min ton təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə təxminən 11 % artım deməkdir.
Cari ilin 10 ayında şirkət əsas boru kəməri sistemi vasitəsilə neft nəqlinin həcmini 4,6 % artıraraq, 38 milyon 306 min tona çatdırıb.
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