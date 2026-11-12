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    Qazaxıstan 10 ayda BTC ilə 1,3 milyon tondan çox neft tədarük edib

    Energetika
    • 12 noyabr, 2026
    • 08:58
    Qazaxıstan 10 ayda BTC ilə 1,3 milyon tondan çox neft tədarük edib

    Qazaxıstanın "KazTransOil" milli şirkəti 2026-cı ilin yanvar-oktyabrında Aktau dəniz limanı vasitəsilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri istiqamətində 1 milyon 321 min ton neft tranzit edib.

    Bu barədə "Report" şirkətə istinadən xəbər verir.

    "KazTransOil"un imkanlarından istifadə edərək, Aktau limanında tankerlərə yüklənmiş neftin ümumi həcmi 2 milyon 922 min ton təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə təxminən 11 % artım deməkdir.

    Cari ilin 10 ayında şirkət əsas boru kəməri sistemi vasitəsilə neft nəqlinin həcmini 4,6 % artıraraq, 38 milyon 306 min tona çatdırıb.

    Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri Neft ixracı Qazaxıstan
    Казахстан за 10 месяцев поставил свыше 1,3 млн т нефти в направлении БТД
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