Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2026)
- 12 ноября, 2026
- 09:11
Будьте в курсе главных новостей!
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,78%, до 1,8832 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,62%, до 2,0549 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8832
|
100 российских рублей
|
2,0549
|
1 австралийский доллар
|
1,1627
|
1 белорусский рубль
|
0,5771
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1279
|
1 чешская крона
|
0,0772
|
1 китайский юань
|
0,2547
|
1 датская крона
|
0,2519
|
1 грузинский лари
|
0,6574
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0182
|
1 британский фунт
|
2,2541
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1703
|
1 швейцарский франк
|
2,0404
|
1 израильский шекель
|
0,5353
|
1 канадский доллар
|
1,1921
|
1 кувейтский динар
|
5,4569
|
100 казахстанских тенге
|
0,3802
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5162
|
1 молдавский лей
|
0,0942
|
1 норвежская крона
|
0,1777
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6128
|
1 польский злотый
|
0,4269
|
1 румынский лей
|
0,3523
|
1 сербский динар
|
0,0160
|
1 сингапурский доллар
|
1,3229
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2974
|
1 Турецкая лира
|
0,0338
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0375
|
100 Японских йен
|
1,0641
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9445
|
Золото
|
6761,4440
|
Серебро
|
87,5475
|
Платина
|
2615,5520
|
Палладий
|
1760,9705