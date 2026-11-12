Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2026)

    Финансы
    • 12 ноября, 2026
    • 09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,78%, до 1,8832 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,62%, до 2,0549 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,8832

    100 российских рублей

    2,0549

    1 австралийский доллар

    1,1627

    1 белорусский рубль

    0,5771

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1279

    1 чешская крона

    0,0772

    1 китайский юань

    0,2547

    1 датская крона

    0,2519

    1 грузинский лари

    0,6574

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0182

    1 британский фунт

    2,2541

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1703

    1 швейцарский франк

    2,0404

    1 израильский шекель

    0,5353

    1 канадский доллар

    1,1921

    1 кувейтский динар

    5,4569

    100 казахстанских тенге

    0,3802

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5162

    1 молдавский лей

    0,0942

    1 норвежская крона

    0,1777

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6128

    1 польский злотый

    0,4269

    1 румынский лей

    0,3523

    1 сербский динар

    0,0160

    1 сингапурский доллар

    1,3229

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,2974

    1 Турецкая лира

    0,0338

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0375

    100 Японских йен

    1,0641

    1 Новозеландский доллар

    0,9445

    Золото

    6761,4440

    Серебро

    87,5475

    Платина

    2615,5520

    Палладий

    1760,9705
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.11.2026)
    CBA currency exchange rates (12.11.2026)
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