İlham Əliyev COP31
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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.11.2026)

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2026
    • 09:02
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.11.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,78 % azalaraq 1,8832 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,62 % azalaraq 2,0549 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,8832

    100 Rusiya rublu

    2,0549

    1 Avstraliya dolları

    1,1627

    1 Belarus rublu

    0,5771

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1279

    1 Çexiya kronu

    0,0772

    1 Çin yuanı

    0,2547

    1 Danimarka kronu

    0,2519

    1 Gürcü larisi

    0,6574

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0182

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2541

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1703

    1 İsveçrə frankı

    2,0404

    1 İsrail şekeli

    0,5353

    1 Kanada dolları

    1,1921

    1 Küveyt dinarı

    5,4569

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3802

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5162

    1 Moldova leyi

    0,0942

    1 Norveç kronu

    0,1777

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6128

    1 Polşa zlotası

    0,4269

    1 Rumıniya leyi

    0,3523

    1 Serbiya dinarı

    0,0160

    1 Sinqapur dolları

    1,3229

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2974

    Türk lirəsi

    0,0338

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0375

    Yapon yeni

    1,0641

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9445

    Qızıl

    6761,4440

    Gümüş

    87,5475

    Platin

    		 2615,5520

    Palladium

    1760,9705
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2026)
    CBA currency exchange rates (12.11.2026)
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    44 filmi

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