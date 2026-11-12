В ДТП с автобусом в Турции пострадали 16 человек

В ДТП с автобусом и легковым автомобилем в районе Сушехри провинции Сивас в Центральной Турции пострадали 16 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших доставили в районную больницу.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.