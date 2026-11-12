Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В ДТП с автобусом в Турции пострадали 16 человек

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 09:02
    В ДТП с автобусом в Турции пострадали 16 человек

    В ДТП с автобусом и легковым автомобилем в районе Сушехри провинции Сивас в Центральной Турции пострадали 16 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших доставили в районную больницу.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Türkiyədə avtobusla minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    09:59
    Глава МИД Южной Кореи на этой неделе посетит Китай
    Другие страны
    09:50
    На NETTY 2026 подано уже более 150 проектов
    Медиа
    09:39
    Цена на нефть марки Brent подешевела до $91,55 за баррель
    Энергетика
    09:38
    Цена азербайджанской нефти приближается к $101 за баррель
    Энергетика
    09:36
    Лига наций УЕФА: Турция примет Бельгию, Италия - Францию
    Футбол
    09:33
    В Индонезии вулкан Семеру извергался не менее шести раз
    Другие страны
    09:27
    В Индии задержали пассажира из-за ложной угрозы угона самолета
    Другие страны
    09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2026)
    Финансы
    09:10
    АБР утвердил новый проект техпомощи для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии
    Финансы
    Лента новостей