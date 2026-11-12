В ДТП с автобусом в Турции пострадали 16 человек
В регионе
- 12 ноября, 2026
- 09:02
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В ДТП с автобусом и легковым автомобилем в районе Сушехри провинции Сивас в Центральной Турции пострадали 16 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших доставили в районную больницу.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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