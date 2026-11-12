Türkiyədə avtobusla minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var
Region
- 12 noyabr, 2026
- 08:49
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyədə xidməti avtobusla minik avtomobili toqquşub.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə Sivas şəhərinin Suşehri rayonunda qeydə alınıb.
Qəza nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili yardım və jandarm əməkdaşları cəlb olunub.
Yaralılar Suşehri Dövlət Xəstəxanasına aparılıb. Onlarda ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Qəzanın başvermə səbəbi açıqlanmır.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:51
İndoneziyanın Semeru vulkanı bir gündə altı dəfə püskürübDigər ölkələr
09:40
NETTY 2026-ya artıq 150-dən çox layihə təqdim olunubMedia
09:33
Foto
Azərbaycanın turizm potensialı "VIVANT" serialında nümayiş olunurTurizm
09:28
ADB Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri, Monqolustan üçün yeni texniki yardım layihəsini təsdiqləyibMaliyyə
09:28
Azərbaycan neftinin qiyməti 101 dollara yaxınlaşırEnergetika
09:19
UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcəkFutbol
09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.11.2026)Maliyyə
09:01
FIBA Avropa Kuboku: "Gəncə" bu gün Türkiyənin "Esenler Erokspor" klubu ilə üz-üzə gələcəkFutbol
09:00
Azərbaycanın broyler müəssisəsi əmlak kompleksini satmaq istəyirBiznes