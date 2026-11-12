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    Türkiyədə avtobusla minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Region
    • 12 noyabr, 2026
    • 08:49
    Türkiyədə avtobusla minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Türkiyədə xidməti avtobusla minik avtomobili toqquşub.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə Sivas şəhərinin Suşehri rayonunda qeydə alınıb.

    Qəza nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili yardım və jandarm əməkdaşları cəlb olunub.

    Yaralılar Suşehri Dövlət Xəstəxanasına aparılıb. Onlarda ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    Qəzanın başvermə səbəbi açıqlanmır.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Avtobus Xəsarət alan Türkiyə Cümhuriyyəti
    В ДТП с автобусом в Турции пострадали 16 человек
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