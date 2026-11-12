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    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 12 ноября, 2026
    • 08:29
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект Бабека, в направлении центра;

    7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Фото
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
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