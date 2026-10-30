Казахстан и Кыргызстан планируют подписать соглашения почти на $100 млн

Казахстан и Кыргызстан планируют подписать соглашения на сумму около $100 млн по итогам деловых встреч в рамках II форума межрегионального сотрудничества в Бишкеке.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщил гендиректор Центра развития торговой политики QazTrade Нурлан Кулбатыров.

По его словам, указанная сумма предварительная, и по итогам переговоров она может увеличиться.

Кулбатыров отметил, что экономики двух стран дополняют друг друга. Казахстан поставляет в Кыргызстан пшеницу, муку и другие продовольственные товары, а импортирует, в частности, кыргызстанскую молочную продукцию.

Он также подчеркнул, что нынешние объемы взаимной торговли не отражают всего потенциала сотрудничества, а прямые контакты между предпринимателями могут способствовать расширению поставок, взаимных инвестиций и производственной кооперации.

В форуме принимают участие около 80 казахстанских предпринимателей.

За январь–август 2026 года товарооборот между двумя странами вырос на 19,2% и достиг $1,7 млрд. Казахстанский экспорт увеличился на 15%, составив $1,1 млрд.