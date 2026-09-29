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    Казахстан и ФРГ будут сотрудничать по поставкам нефти и газа в Европу

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 21:59
    Казахстан и ФРГ будут сотрудничать по поставкам нефти и газа в Европу

    Казахстан и Германия планируют сотрудничать в области энергетической безопасности, в том числе по поставкам нефти и газа в Европу.

    Как передает Report, об этом говорится в декларации, принятой президентами Казахстана и Германии Касым-Жомартом Токаевым и Франком-Вальтером Штайнмайером по итогам официального визита казахстанского лидера в Берлин.

    "Президенты приветствуют тесное взаимодействие в целях укрепления энергетической безопасности и диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей, в том числе нефти и газа в Европу. Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках Казахстанско-Германского энергетического диалога и через офис H2-Diplo в Астане в целях укрепления надежности энергоснабжения, развития энергетических коридоров, декарбонизации промышленности, расширения использования возобновляемых источников энергии и зеленого водорода", - говорится в документе.

    Отмечается, что Астана и Берлин также приветствовали сотрудничество стран Центральной Азии и Германии в формате С5+1 и ожидают нового саммита в ближайшей перспективе.

    Касым-Жомарт Токаев Франк-Вальтер Штайнмайер Казахстан Федеративная Республика Германия (ФРГ) Энергетическое сотрудничество
    Qazaxıstanla Almaniya Avropaya neft və qaz tədarükü üzrə əməkdaşlıq edəcək
    Kazakhstan, Germany plan closer energy security cooperation
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