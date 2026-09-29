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    Токаев и Штайнмайер в Берлине подписали совместную декларацию

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 20:14
    Токаев и Штайнмайер в Берлине подписали совместную декларацию

    В Берлине президенты Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров подписали совместную декларацию.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Акорды.

    В документе говорится о том, что президенты подтверждают свою поддержку стратегического регионального партнерства между Центральной Азией и Германией, начало которому было положено на первом саммите "Центральная Азия – Германия" 29 сентября 2023 года в Берлине. Они поддерживают проведение первого форума летом 2027 года в Федеральной земле Саар и возможность проведения последующего форума в 2028 году в Казахстане.

    Сообщается, что Токаев выразил признательность Штайнмайеру за приглашение посетить Германию, отметив, что высокая динамика контактов на высшем уровне свидетельствует о стратегическом и всеобъемлющем характере двустороннего сотрудничества.

    По его словам, Германия является ключевым партнером Казахстана в Европе, отметив о наличии значительного потенциала для развития практического сотрудничества.

    "В 2025 году двусторонний товарооборот достиг $4,5 млрд. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли превысил $2,6 млрд. В Казахстане сегодня зарегистрировано свыше 1 400 компаний с участием немецкого капитала. За 20 лет совокупный приток инвестиций из Германии составил $8 млрд. Показательным примером нашего взаимодействия является сотрудничество с такими ведущими германскими компаниями, как CLAAS Group, Rhenus Logistics, Siemens Energy, Linde и другие", - сказал президент Казахстана.

    В свою очередь Штайнмайер заявил, что визит Токаева придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям и выведет их на качественно новый уровень.

    Касым-Жомарт Токаев Франк-Вальтер Штайнмайер Казахстан Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Tokayev və Ştaynmayer Berlində birgə bəyannamə imzalayıblar
    Tokayev, Steinmeier sign joint declaration in Berlin
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