Токаев и Штайнмайер в Берлине подписали совместную декларацию

В Берлине президенты Казахстана и Германии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров подписали совместную декларацию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Акорды.

В документе говорится о том, что президенты подтверждают свою поддержку стратегического регионального партнерства между Центральной Азией и Германией, начало которому было положено на первом саммите "Центральная Азия – Германия" 29 сентября 2023 года в Берлине. Они поддерживают проведение первого форума летом 2027 года в Федеральной земле Саар и возможность проведения последующего форума в 2028 году в Казахстане.

Сообщается, что Токаев выразил признательность Штайнмайеру за приглашение посетить Германию, отметив, что высокая динамика контактов на высшем уровне свидетельствует о стратегическом и всеобъемлющем характере двустороннего сотрудничества.

По его словам, Германия является ключевым партнером Казахстана в Европе, отметив о наличии значительного потенциала для развития практического сотрудничества.

"В 2025 году двусторонний товарооборот достиг $4,5 млрд. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли превысил $2,6 млрд. В Казахстане сегодня зарегистрировано свыше 1 400 компаний с участием немецкого капитала. За 20 лет совокупный приток инвестиций из Германии составил $8 млрд. Показательным примером нашего взаимодействия является сотрудничество с такими ведущими германскими компаниями, как CLAAS Group, Rhenus Logistics, Siemens Energy, Linde и другие", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Штайнмайер заявил, что визит Токаева придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям и выведет их на качественно новый уровень.