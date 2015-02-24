Бывший зять президента Казахстана покончил жизнь самоубийством

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев, который находился в тюрьме в Вене по подозрению в убийстве, покончил с собой. Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил пресс-секретарь австрийского суда.

"Он совершил суицид", — отметили в суде.

Ранее сообщалось, что бывшему зятю президента Казахстана Нурсултана Назарбаева предъявлено обвинение в убийстве. Прокурор заявил, что подозреваемый Р. Алиев является фигурантом дела об убийстве двух банковских менеджеров в Казахстане.

В Казахстане Р. Алиев подозревается в заказе убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Его вместе с водителем и охранником похитили и убили в Алматы 11 февраля 2006 года.

Посольство Казахстана в Австрии заявило, что не располагает какой-либо информацией о смерти Р. Алиева.