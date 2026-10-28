ЦБА зафиксировал рост скорости обращения маната в октябре
Финансы
- 28 октября, 2026
- 15:55
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
К 1 октября скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната - достигла отметки в 3,02 пункта.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), данный показатель вырос на 0,06 пункта по сравнению с 1 сентября и на 0,18 пункта - с начала года. При этом он снизился на 0,39 пункта относительно 1 октября 2025 года.
По данным ЦБА, за минувший 21 год минимальная скорость обращения маната была зафиксирована в январе 2015 года - 2,68 пункта, накануне первой девальвации последних лет. Максимальный показатель отмечался в 2005 году и составил 15,72 пункта.
Последние новости
16:12
Фото
Кот-д'Ивуар заинтересован в опыте Азербайджана по борьбе с коррупциейВнешняя политика
16:05
Фото
Счетная палата подписала протокол о сотрудничестве с 4SIMФинансы
16:01
Рауф Джабаров: В сегменте НБКО низкий уровень цифровизацииФинансы
16:00
Кубилюс: ЕС должен сохранить мощности нефтепереработки для обеспечения обороноспособностиДругие страны
15:57
Насир Аль-Дармаки: Музеи должны давать представителям различных культур возможность делиться опытомВнешняя политика
15:55
ЦБА зафиксировал рост скорости обращения маната в октябреФинансы
15:54
Амина Меликова: Музей ковра Азербайджана выстраивает диалог с посетителями через традиционное искусствоИскусство
15:50
UKMTO: США рекомендуют судам избегать прохода через Ормузский проливДругие страны
15:50
Номинальный и реальный эффективные курсы маната вырослиФинансы