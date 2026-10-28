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    ЦБА зафиксировал рост скорости обращения маната в октябре

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 15:55
    ЦБА зафиксировал рост скорости обращения маната в октябре

    К 1 октября скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната - достигла отметки в 3,02 пункта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), данный показатель вырос на 0,06 пункта по сравнению с 1 сентября и на 0,18 пункта - с начала года. При этом он снизился на 0,39 пункта относительно 1 октября 2025 года.

    По данным ЦБА, за минувший 21 год минимальная скорость обращения маната была зафиксирована в январе 2015 года - 2,68 пункта, накануне первой девальвации последних лет. Максимальный показатель отмечался в 2005 году и составил 15,72 пункта.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азербайджанский манат
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti sentyabrda artıb
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