ЦБА зафиксировал рост скорости обращения маната в октябре

К 1 октября скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната - достигла отметки в 3,02 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), данный показатель вырос на 0,06 пункта по сравнению с 1 сентября и на 0,18 пункта - с начала года. При этом он снизился на 0,39 пункта относительно 1 октября 2025 года.

По данным ЦБА, за минувший 21 год минимальная скорость обращения маната была зафиксирована в январе 2015 года - 2,68 пункта, накануне первой девальвации последних лет. Максимальный показатель отмечался в 2005 году и составил 15,72 пункта.