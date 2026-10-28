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    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti sentyabrda artıb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 15:43
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti sentyabrda artıb

    Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycanın milli valyutası - manatın dövretmə sürəti 3,02 bənd təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,06 bənd çox, ilin əvvəlinə nisbətən 0,18 bənd, 2025-ci ilin oktyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 0,39 bənd azdır.

    AMB-nin statistikasına əsasən, manatın dövretmə sürətinin son 21 il ərzində ən aşağı həddi 2015-ci ilin yanvar ayının yekununda, yəni son illərin ilk devalvasiyası ərəfəsində qeydə alınıb və 2,68 bənd təşkil edib. Bu göstəricinin ən yüksək həddi isə 2005-ci ildə (15,72 bənd) qeydə alınıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Manatın dövretmə sürəti
    ЦБА зафиксировал рост скорости обращения маната в октябре
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