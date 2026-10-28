Номинальный и реальный эффективные курсы маната выросли

На 1 октября этого года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 105,7 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,8 пункта больше в месячном сравнении, на 3,2 пункта - с начала года и на 3,1 пункта - по сравнению с 1 октября 2025 года.

За отчетный период реальный эффективный курс составил 116,9 пункта: на 1,2 пункта больше в месячном сравнении, на 1,1 пункта - с начала года и на 1,8 пункта - по сравнению с 1 октября прошлого года.